Фигурист Коляда победил на третьем этапе Кубка России

https://static.news.ru/photo/50147a82-161e-11eb-b258-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/mikhail_kolyada

Михаил Коляда продемонстрировал лучший результат в мужском одиночном катании на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Так, Коляда получил за свой прокат 181,72 балла. По сумме двух программ фигурист набрал 283,44 балла и занял итоговое первое место.

На втором месте оказался Андрей Мозалёв, который набрал по итогу двух программ 274,44 балла (90,66 + 183,78). Тройку лидеров замкнул Дмитрий Алиев, получивший в сумме 250,71 балла (94,01 + 156,70).

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