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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, почему Антон Бабиков уехал с этапа Кубка мира по биатлону в Россию.

Антону было предложено несколько вариантов: остаться с командой и готовиться здесь, в Хохфильцене, а после можно было бы ему отправиться в Обертиллиах готовиться к «Ижевской винтовке», но им было принято...