Михаил Коляда Михаил Коляда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Коляда из-за болезни не сможет принять участие в чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Михаил ещё не выздоровел, не восстановился до конца, поэтому он пропустит чемпионат России по состоянию здоровья, — цитирует ТАСС тренера фигуриста Валентину Чеботареву.

Именно там определяется состав сборной России на чемпионат Европы и мира.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка списала приостановление карьеры Алины Загитовой на усталость спортсменки, писал NEWS.ru.

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