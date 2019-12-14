Михаил Коляда из-за болезни не сможет принять участие в чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря.
Михаил ещё не выздоровел, не восстановился до конца, поэтому он пропустит чемпионат России по состоянию здоровья, —
цитируетТАСС тренера фигуриста Валентину Чеботареву.
Именно там определяется состав сборной России на чемпионат Европы и мира.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка списала приостановление карьеры Алины Загитовой на усталость спортсменки, писал NEWS.ru.
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