Фигурист Игнатов прокомментировал слова Ягудина о главном «секс-символе»

https://static.news.ru/photo/d80dccb0-689c-11eb-b11b-96000091f725_660.jpg Макар Игнатов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фигурист Макар Игнатов ответил олимпийскому чемпиону в мужском одиночном катании Алексею Ягудину на слова о секс-символе. На командном турнире Кубок Первого канала, который сейчас проходит в «Мегаспорте», Ягудин, объявляя Макара Игнатова, назвал его главным секс-символом в мужском фигурном катании.

Не мне решать, главный ли я секс-символ в фигурном катании. Мне, конечно, приятно, но странно, что представил меня так именно Ягудин. Это прозвище меня не мотивирует, я спокойно к этому отношусь, — сказал фигурист журналистам.

Также подопечный Евгения Рукавицына поделился впечатлениями от прыжкового фестиваля, который также накануне прошёл в «Мегаспорте». В противостоянии парней и девушек сильнее оказалась команда дам.

Идея прыжкового турнира мне показалась хорошей, но нужно где-то доработать. Хотелось, чтобы побыстрее всё проходило, потому что ноги очень затекают стоять. Идёшь на прыжок, но не чувствуешь конька. Каскад из пяти прыжков? Это немного русская рулетка. Пацаны пошли, первый прыжок не сделали, и всё — минус огромное количество баллов. То, что девочки выиграли у парней, это психологически не давит, но осадочек остался, — заявил он.

Короткие программы в рамках Кубка Первого канала фигуристы покажут 6 февраля, а седьмого будут продемонстрированы произвольные программы.

Ранее NEWS.ru писал, что во Дворце спорта «Мегаспорт» прошла жеребьёвка командного турнира Кубок Первого канала по фигурному катанию, по итогам которой определились составы команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой.