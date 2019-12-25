Макар Игнатов Макар Игнатов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бронзовый призёр этапа Гран-при в Москве текущего сезона Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Красноярске. Судьи оценили выступление Игнатова в 88,88 балла.

Вторым идёт Андрей Мозалёв (88,34 балла), третьим — Пётр Гуменник (88,06).

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2018 Дмитрий Алиев — на четвёртом месте (87,35 балла).

Ранее сообщалось, что действующая чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на чемпионате России по фигурному катанию планирует исполнить пять четверных прыжков, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях