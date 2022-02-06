Фигурист Чен выиграл короткую программу ОИ, Семененко выше Ханю — 7-е место

Американский фигурист Нейтан Чен выиграл короткую программу на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат американец получил 113,97 баллов. Это новый мировой рекорд.

На втором промежуточном месте остановился японец Юма Кагияма, набрав 108,12 баллов. Его соотечественник Сёма Уно — третий (105,09).

Россиянин Евгения Семененко обошёл японца Юдзуру Ханю и остановился на промежуточном седьмом месте. У олимпийского чемпиона 2022 года в командном турнире Марка Кондратюка и у Андрея Моозалёва программы не получились. Первый занял промежуточное 15 место, второй — 23.

Ранее сообщалось, что сборная России по фигурному катанию досрочно выиграла золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Это стало известно по итогам произвольного танца. У нашей сборной 64 балла перед заключительной программой. Сборная США, которая идёт на втором месте, набрала только 58 баллов. У России отрыв в шесть баллов — соперники уже не смогут нас обойти.