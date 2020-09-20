Фигурист Артём Ковалёв стал победителем первого этапа Кубка России

Артём Ковалёв победил в первом этапе Кубка России по фигурному катанию.
Фигурист по итогам произвольной программы набрал 144,52 балла, в сумме он получил 229,39 балла.
Второе место занял Роман Савосин с 224,4 балла, замыкает тройку Макар Игнатов (217,46 балла).
Первый этап турнира проходил в Сызрани, следующий этап состоится в Москве 10–13 октября.
Ранее NEWS.ru писал, что фигуриста Анна Щербакова на Кубке России показала самую результативную короткую программу в карьере.
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