Фигурист Артём Ковалёв стал победителем первого этапа Кубка России

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Новым председателем совета Союза биатлонистов России (СБР) был избран представитель из Иркутской области Александр Еслев.

Такое решение было принято на заседании совета Союза биатлонистов в Тюмени во время летнего чемпионата России, сообщили ТАСС в СБР. Это было первое заседание совета СБР после внеочередных выборов главы...