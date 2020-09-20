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Фигурист Артём Ковалёв стал победителем первого этапа Кубка России

14:30, 20 сентября 2020
Артем Ковалев Артем Ковалев Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Артём Ковалёв победил в первом этапе Кубка России по фигурному катанию.

Фигурист по итогам произвольной программы набрал 144,52 балла, в сумме он получил 229,39 балла. 

Второе место занял Роман Савосин с 224,4 балла, замыкает тройку Макар Игнатов (217,46 балла).

Первый этап турнира проходил в Сызрани, следующий этап состоится в Москве 10–13 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что фигуриста Анна Щербакова на Кубке России показала самую результативную короткую программу в карьере.

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