Все участники турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге сдали тест на коронавирус, они здоровы.
Все они здоровы, у всех отрицательные анализы на коронавирус, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной шахматной федерации (FIDE).
Ранее FIDE приняла решение приостановить шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге в связи решением правительства России прервать воздушное сообщение с другими странами без указания временных рамок. Точные даты возобновления соревнований с 8-го тура будут объявлены позже, писал NEWS.ru.