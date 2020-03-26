https://static.news.ru/photo/d85d4876-6f4b-11ea-b6ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все участники турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге сдали тест на коронавирус, они здоровы.

Все они здоровы, у всех отрицательные анализы на коронавирус, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее FIDE приняла решение приостановить шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге в связи решением правительства России прервать воздушное сообщение с другими странами без указания временных рамок. Точные даты возобновления соревнований с 8-го тура будут объявлены позже, писал NEWS.ru.