https://static.news.ru/photo/36ba4388-71d6-11ea-b179-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) принял решение перенести на вторую половину 2020 года четвёртый этап серии Гран-при среди женщин из-за пандемии коронавируса.

Этап серии должен был пройти на Сардинии (Италия) с 2 по 15 мая. Точное место и даты проведение этапа будут определены позже с учетом развития эпидемиологической ситуации в мире, сообщает пресс-служба FIDE.

Ранее FIDE приняла решение приостановить шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге в связи решением правительства России прервать воздушное сообщение с другими странами без указания временных рамок. Точные даты возобновления соревнований с 8-го тура будут объявлены позже, писал NEWS.ru.