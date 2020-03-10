https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Исполнительный директор курского баскетбольного клуба «Динамо» Виктория Сгонникова рассказала, что четвертьфинальный матч Кубка Европы среди женщин против испанской «Авениды» будет отменён.

Международная федерация баскетбола (FIBA) официально уведомила нас, что 12 марта матч в Курске с «Авенидой» не состоится. И что нам надо отменять билеты, которые мы покупали судьям, — цитирует Сгонникову РИА Новости.

Она отметила, что по поводу проведения матча на нейтральной площадке никаких предложений от FIBA не поступало. На счёт ответного матча, который запланирован на 19 марта и должен пройти в Испании, информации пока нет.

Ранее на этапе Кубка мира по биатлону в финском городе Контиолахти отменили все пресс-конференции из-за угрозы распространения коронавируса. Журналистам запретили приближаться к спортсменам ближе, чем на один метр, писал NEWS.ru.