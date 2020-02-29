https://static.news.ru/photo/de8d107c-5ade-11ea-818e-fa163e074e61_660.jpg Йозеф Фендт Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Президент Международной федерации санного спорта (FIL) немец Йозеф Фендт покинет свой пост на конгрессе организации, который пройдёт с 15 по 16 июня в Германии.

Фендт заявил, что хочет больше времени уделять личной жизни. Он отметил, что передаёт своему преемнику хорошо организованную международную федерацию с упорядоченными финансами и чёткими структурами, сообщает пресс-служба FIL.

72-летний немецкий специалист возглавляет федерацию с 1994 года. После его ухода пост президента организации займёт генеральный секретарь FIL латвиец Эйнарс Фогелис.

Фендт является серебряным призёром Олимпийских игр 1976 года по санному спорту, а также двукратным чемпионом мира.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведётся работа по включению натурбана в олимпийскую программу, о чём заявила член исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) Наталия Гарт.