Федерация водно-моторного спорта РФ будет популяризировать новые дисциплины

https://static.news.ru/photo/7f070928-7054-11eb-a455-96000091f725_660.jpg Фото: ФВМС России

Федерация водно-моторного спорта России будет и дальше заниматься развитием данного вида спорта на территории страны, заявил президент ФВМСР Михаил Ершов.

В программе популяризация новых и классических дисциплин, — приводит его слова пресс-служба федерации.

Ершов также отметил, что главными целями федерации являются подготовка будущих чемпионов — членов сборной России, которые будут конкурентоспособны на международной арене, и организация соревнований, связанных со спортом и здоровым образом жизни.

В конце прошлого года Ершов был переизбран на должность президента ФВМСР сроком на четыре года. Ершов возглавил ФВМСР в январе 2020 года. За это время ему удалось определить вектор развития водно-моторного спорта на последующие четыре года. Под его руководством были зарегистрированы две новые водно-моторные дисциплины: «гидрофлайт» и «мотосёрф», и уже в 2020 году состоялись первые официальные всероссийские соревнования: чемпионат и кубок России.

Нынешний президент федерации является действующим профессиональным спортсменом: чемпион России по аквабайку, серебряный призёр Кубка и чемпионата России по водно-моторному спорту 2020 года. Входил в тop-5 мирового фристайл-аквабайка по версии International Jet Sports Boating Association (IJSBA), писал NEWS.ru.