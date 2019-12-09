https://static.news.ru/photo/d3a04aca-1a7f-11ea-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: fvsr.ru/facebook.com

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года является тяжёлым в преддверии олимпийского сезона.

Это по-настоящему тяжелая новость для спортсменов в преддверии ключевых квалификационных стартов олимпийского сезона и Игр-2020. Главная задача сейчас, чтобы все спортсмены, которые никогда не нарушали антидопинговых правил, имели шанс выступить на Играх и на других международных соревнованиях, где их могут лишить права соревноваться под российским флагом, — приводит слова Екимова пресс-служба федерации.

По словам трёхкратного олимпийского чемпиона, ФВСР «готова сделать всё возможное и использовать те ресурсы, которые есть, чтобы защитить интересы российских „чистых“ спортсменов».

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) также лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая рассказала NEWS.ru, что ожидала от принятия такого решения.