Федерация шашек России остро отреагировала на убранный флаг на ЧМ в Польше

https://static.news.ru/photo/68b7851c-a803-11eb-a86b-96000091f725_660.jpg Фото: Warcaby/youtube.com

Вице-президент Федерации шашек России Анатолий Шкодин назвал безобразным произошедшее на чемпионате мира в Польше. Об этом сообщает издание «Подъём».

Во время финала, в котором встречалась российская спортсменка Тамара Тансыккужина с представительницей Польши Натальей Садовской, президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал наклейку с именем россиянки, а затем унёс триколор.

Это сделано по звонку WADA, что является полным безобразием. Посреди матча убрать флаг — даже со стороны WADA это непозволительно, — сказал Шкодин.

По итогу Тансыккужина уступила Садовской. Заключительный матч состоится 3 мая.

Сообщалось, что подобный поступок был связан со звонком бывшего министра спорта Витольда Баньки. Павлицкий объяснил, что польская сторона до последнего не предпринимала шагов относительно решения CAS по России. Однако, чтобы местная федерация не оказалась исключена из Всемирного антидопингового агентства (WADA), ему пришлось пойти на такой шаг прямо во время партии.

После судебных антидопинговых разбирательств CAS постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. При этом санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн. Также в течение двух лет России запрещено подавать заявки (кроме тех, что уже поданы) на проведение международных соревнований. Первоначально Всемирное антидопинговое агентство WADA хотело отстранить РФ от всех международных турниров на четыре года.