Федерация регби будет бороться за проведение Кубка мира — 2027 в России

https://static.news.ru/photo/72502940-afbf-11ea-a652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shinji Akagi/FAR EAST PRESS/Global Look Press

Председатель правления Федерации регби России (ФРР) Станислав Дружинин сообщил, что организация пока не подала заявку на проведение Кубка мира по регби в 2027 году.

Мы очень тесно работаем с Международной федерацией регби. Ещё не объявлен конкурс, но у нас есть все возможности для проведения матчей Кубка мира, в частности инфраструктура и наследие после чемпионата мира по футболу, — сказал Дружинин на пресс-конференции, посвящённой началу сезона-2020/21 чемпионата России по регби.

Вспоминая о наследии после ЧМ, нужно отметить, что Федерация регби России получила несколько тренировочных полей на футбольных стадионах. На вопрос NEWS.ru об эффективности использования арен Дружинин ответил, что используется вся инфраструктура.

В 2019 году некоторые игры проводились на стадионе «ВТБ Арена». В этом [году] мы провели матч чемпионата Европы среди юниоров на стадионе «Фишт». После регбийных поединков поля остались в прекрасном состоянии, — добавил он.

По его словам, регбисты могут спокойно играть на футбольных полях.

Ранее председатель правления ФГР заявил, что бюджет организации не пострадал в результате пандемии коронавируса. Федерация в финансовом плане чувствует себя хорошо, писал NEWS.ru. Однако он отметил, что часть спонсоров сократили финансирование на 5–10%, остальные попросили немного подождать.