https://static.news.ru/photo/80a8e522-6f46-11ea-912d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федерация гандбола России/vk.com

Федерация гандбола России (ФГР) опубликовала заявление в связи с распространением коронавируса в России, рекомендуя иностранцам покинуть страну.

Иностранным специалистам и игрокам — в кратчайшие сроки, желательно уже сегодня, покинуть Россию и присоединиться к своим семьям, чтобы избежать риска блокирования в стране вдали от родных на период действия ограничительных мер, — говорится в заявлении на сайте ФГР.

Также рекомендуется приостановить все тренировки в спортивных школах и секциях, отправив тренеров и игроков в отпуск до особого распоряжения.

Ранее NEWS.ru писал, что федерация гандбола России перенесла отборочный матч чемпионата Европы между сборными России и Сербии с 29 марта на июнь из-за распространения инфекции коронавируса.