Федерация гандбола России (ФГР) опубликовала заявление в связи с распространением коронавируса в России, рекомендуя иностранцам покинуть страну.
Иностранным специалистам и игрокам — в кратчайшие сроки, желательно уже сегодня, покинуть Россию и присоединиться к своим семьям, чтобы избежать риска блокирования в стране вдали от родных на период действия ограничительных мер, — говорится в заявлении на сайте ФГР.
Также рекомендуется приостановить все тренировки в спортивных школах и секциях, отправив тренеров и игроков в отпуск до особого распоряжения.
Ранее NEWS.ru писал, что федерация гандбола России перенесла отборочный матч чемпионата Европы между сборными России и Сербии с 29 марта на июнь из-за распространения инфекции коронавируса.
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