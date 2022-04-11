Федерация фристайла России ответила на обвинения Таталиной в вымогательстве

Федерация фристайла России отвергла обвинения Анастасии Таталиной в вымогательстве денег после победы спортсменки на чемпионате мира — 2021. В заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации, говорится, что она оклеветала тренерский штаб, свою региональную спортивную школу, а также Минспорта России.

Таталина в открытом письме оклеветала тренерский штаб, коллектив Федерации фристайла России, Министерство спорта России, Центр спортивной подготовки сборных команд России, свою региональную спортивную школу и региональных организаторов по проведению соревнований по фристайлу, — говорится в заявлении.

Таталиной необходимо больше времени уделять своей спортивной работе, а не личной медиаактивности и социальному позиционированию, отметили в федерации.

11 апреля Таталина заявила, что тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев вымогал у неё 50% гонорара за победу на чемпионате мира. Она написала открытое письмо на имя министра спорта Олега Матыцина, текст был опубликован в «Спорт-Экспрессе».

По данным Metaratings.ru, вымогаемая сумма составила около 400 тысяч рублей.