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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что все члены национальной сборной ушли на карантин после возвращения с этапа Кубка мира в финском Контиолахти.

Все, кто вернулся из Финляндии, сейчас ушли на карантин на две недели. И юниорская команда, и основная — все закрываются и отдыхают, — цитирует Драчёва РИА Новости. Он отметил, что...