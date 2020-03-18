Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила об отмене всех соревнований в стране до конца сезона-2019/20.
В существующей на данный момент ситуации необходимо обеспечить спортсменами, тренерами и специалистами строгое выполнение всех ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, включая отказ от поездок за рубеж, соблюдение требований личной гигиены и постоянный контроль за состоянием здоровья, — говорится в заявлении на сайте ФФККР.
Ранее министр здравоохранения канадской провинции Квебек Даниэль Маккенн объявил об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен