Федерация фигурного катания РФ ответила на претензии журналиста из США

https://static.news.ru/photo/090fbbd8-2c03-11eb-9f37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опровергла нарушения мер по упреждению распространения COVID-19 на этапе Гран-при в Москве, на которые указал журналист NBC Филипп Херш.

Ранее американский журналист заявил, что обратится в Международный союз конькобежцев (ISU) с жалобой на организаторов московского этапа Гран-при. Он заявил, что спортсмены и тренеры часто не соблюдали положенную дистанцию и не носили маски за пределами льда. Также недовольство американца вызвал допуск зрителей на трибуны.

Представитель ФФККР в комментарии для РБК заявил , что посетителей на трибуны «Мегаспорта» допускали только в масках.

Все тренеры, все люди, которые находятся в «чистых зонах», в масках. Все эти правила согласованы с Роспотребнадзором. У нас проводятся этапы Кубка России, и это уже не первый турнир сезона, поэтому никаких вопросов не возникало. Единственный раз, когда они снимают маску, это когда они встречают спортсменов. Или по просьбе телевидения, — заверили в федерации.

Представитель ФФККР подчеркнул, что все международные требования к проведению соревнований выполнялись неукоснительно.

В связи с пандемией коронавируса ISU принял решение проводить этапы Гран-при в 2020 году в формате национальных соревнований. При этом уже известно, что Пекин не сможет принять финал в декабре.

Ранее NEWS.ru сообщил, что победителем Гран-при России в одиночном катании среди мужчин стал Михаил Коляда.