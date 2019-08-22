https://static.news.ru/photo/a86f514c-c4db-11e9-b51a-fa163e074e61_660.jpgКирилл Паршаков и Анна ГудыноФото: Kirill Parshakov/Facebook
Руководитель Федерации аргентинского танго Юрий Деев заявил, что не понимает, зачем российская танцевальная пара Кирилл Паршаков и Анна Гудыно поссорилась на чемпионате мира в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Они муж и жена — разберутся. Но зачем это делать при всех и за границей, на международном чемпионате? — заявил он «360».
Деев добавил, что такое в танцевальном спорте впервые, это подрывает дисциплину в спорте и «поступок из ряда вон».
Российскую пару Кирилла Паршакова и Анну Гудыно, претендентов на победу на чемпионате мира по аргентинскому танго, лишили возможности выступать «из-за слишком бурного выражения эмоций за кулисами». Паршаков ударил свою жену на глазах у организаторов соревнований и других танцоров.
После произошедшего пара записала видеообращение, в котором супруги выразили сожаление по поводу случившегося.