https://static.news.ru/photo/a86f514c-c4db-11e9-b51a-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Паршаков и Анна Гудыно Фото: Kirill Parshakov/Facebook

Руководитель Федерации аргентинского танго Юрий Деев заявил, что не понимает, зачем российская танцевальная пара Кирилл Паршаков и Анна Гудыно поссорилась на чемпионате мира в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Они муж и жена — разберутся. Но зачем это делать при всех и за границей, на международном чемпионате? — заявил он « 360 ».

Деев добавил, что такое в танцевальном спорте впервые, это подрывает дисциплину в спорте и «поступок из ряда вон».

Российскую пару Кирилла Паршакова и Анну Гудыно, претендентов на победу на чемпионате мира по аргентинскому танго, лишили возможности выступать «из-за слишком бурного выражения эмоций за кулисами». Паршаков ударил свою жену на глазах у организаторов соревнований и других танцоров.