Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф заявил, что юный возраст российских спортсменок, выступающих в элите фигурного катания, не идёт спорту на пользу.
Это слишком по-детски. Не думаю, что это хорошо для спорта. У них словно фабрика, такое развитие — это нехорошо, — цитирует Дёнсдорфа Sueddeutsche Zeitung.
Как писал NEWS.ru ранее, российская фигуристка Алёна Косторная выиграла проходящий в Австрии чемпионат Европы. Она набрала в сумме 240,81 балла. Серебряную медаль завоевала Анна Щербакова с 237,76 балла. Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Щербаковой, заявив, что та сделала лутц-тулуп 4-3 «лучше любого мужика».
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