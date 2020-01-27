Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) подверглась критике со стороны болельщиков за то, что лига не отменила матчи после новости о смерти легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Любители баскетбола считают, что НБА была обязана отменить все матчи, так как игроки были не в состоянии играть. Они были на скамейке буквально в слезах. Они не должны играть, потому...