https://static.news.ru/photo/fd1c56fc-5af6-11ea-a354-fa163e074e61_660.jpg Ольга Фаткулина Фото: Matt Herp/Xinhua/Global Look Press

Россиянка Ольга Фаткулина стала третьей в зачёте спринтерского многоборья на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в норвежском Хамаре.

Первое место заняла японка Михо Такаги, которая набрала 148,870 балла. Серебро завоевала её соотечественница Нао Кодайра (150,150), Фаткулина набрала 150,430 балла. Россиянка Ангелина Голикова заняла четвёртое место (150,695).

Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.