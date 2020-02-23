https://static.news.ru/photo/bf4613d0-5647-11ea-8850-fa163e074e61_660.jpg Фото: paobc.gr

Руководство баскетбольной Евролиги пожизненно запретит посещать матчи турнира напавшим на судей после матча между греческим «Панатинаикосом» и испанской «Барселоной».

Двое неизвестных разбили окно такси, в котором находились арбитры встречи Луиджи Ламоника, Дамир Явор и Эмин Могулкоч. Никто из них не получил травм в результате нападения.

В случае опознания обоих нападавших они будут пожизненно отстранены от посещения матчей Евролиги, — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

Если подобные инциденты повторятся, то любые турниры, включая Евролигу, Еврокубок и юниорский чемпионат мира не будут проводиться на территории Греции.

Ранее футбольный клуб «Кальяри» вынес троим фанатам команды пожизненный запрет на посещение домашних матчей итальянского клуба за расистские оскорбления, писал NEWS.ru.