Руководство баскетбольной Евролиги пожизненно запретит посещать матчи турнира напавшим на судей после матча между греческим «Панатинаикосом» и испанской «Барселоной».
Двое неизвестных разбили окно такси, в котором находились арбитры встречи Луиджи Ламоника, Дамир Явор и Эмин Могулкоч. Никто из них не получил травм в результате нападения.
В случае опознания обоих нападавших они будут пожизненно отстранены от посещения матчей Евролиги, — говорится в заявлении пресс-службы турнира.
Если подобные инциденты повторятся, то любые турниры, включая Евролигу, Еврокубок и юниорский чемпионат мира не будут проводиться на территории Греции.
Ранее футбольный клуб «Кальяри» вынес троим фанатам команды пожизненный запрет на посещение домашних матчей итальянского клуба за расистские оскорбления, писал NEWS.ru.
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