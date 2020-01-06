В четверг, 9 января женский спринт в Оберхофе откроет четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Также в программе соревнований эстафеты и масс-старт. В Германии после Нового года дефицит снега, а во время гонок ожидается дождь и туман. Год назад экстремальные условия Оберхофа были на руку россиянам, но сейчас в канун важного этапа команда потеряла ключевую спортсменку.

Виной всему рождественская гонка

Первой новостью новогодних каникул со знаком минус стала болезнь Екатерины Юрловой-Перхт. Самая опытная и титулованная биатлонистка в сборной России подхватила грипп на Рождественской гонке в Гельзенкирхене, будь она неладна. Мало того, что россияне падали там на спуске, как новогодние игрушки после прыжка на ёлку кота, заняли последнее место, так ещё и ведущая биатлонистка пропустит как минимум один этап. В последний раз Юрлова так серьёзно болела в 2007 году, когда была вынуждена отложить своё возвращение из декрета.

Сейчас уже все нормально. Начала тренироваться спокойненько, двигается немного. Второй день на лыжах стоит. В общем, готовится к следующему этапу в Рупольдинге. Вы, главное, не переживайте, с ней все будет хорошо! — сохраняет оптимизм отец и личный тренер Екатерины Виктор Юрлов в интервью ТАСС .

Потеря Юрловой оказалась не единственной в российской команде. В резервной сборной также приболела Полина Шевнина, что вынудило тренерский штаб внести коррективы в состав. Анастасия Поршнева отправится из резерва в расположение основной команды и будет больше времени проводить со своим мужем, а на Кубок IBU в срочном порядке вызваны Евгения Павлова и Анастасия Гербулова, которые на отборе в Ижевске были ближе всех к попаданию в команду.

Чемпионы мира пропускают гонки из-за отцовства

Сразу два действующих чемпиона мира пропустят соревнования в Оберхофе по более приятным причинам. Норвежец Йоханнес Бё на днях готовится стать отцом, а у украинца Дмитрия Пидручного родился сын, которого родители решили назвать Владимиром. Правда, украинец отправился домой лишь на несколько дней и вернётся в расположение команды уже к эстафете, гарантированно пропустив лишь спринт. Норвежец же берёт полноценный декретный отпуск и точно пропустит оба немецких этапа, а возможно, и соревнования в Поклюке. Если после таких каникул он сумеет вернуть себе лидерство и в конце сезона всё равно завоюет Кубок мира, это будет форменным издевательством над соперниками.

Сразу нескольких именитых ветеранов мы не увидим в Оберхофе по более печальной причине. Неудачные выступления на декабрьских этапах Кубка мира привели к тому, что олимпийский чемпион Дмитрий Малышко и чемпион мира Эрик Лессер в Оберхофе не выступят. Для уроженца Тюрингии обидно, что он не сможет проявить себя в родных местах, а петербуржец остался без любимого этапа, с которым связаны самые большие успехи в его карьере. Более того в отличие от Лессера Малышко не выступит даже на Кубке IBU и будет поддерживать форму на сборе в Контиолахти.

Дождь, туман и дефицит снега

В Оберхофе погода уже приучила биатлонистов к экстремальным условиям. Тут нередко бывает так, что в находящемся в 60 километрах Эрфурте светит солнце и хрустит под ногами снег, а на биатлонном стадионе ветер и туман. Сейчас со снегом беда во всей Германии, но организаторы заверяют, что для проведения соревнований на трассе его достаточно. Говорят, что даже после рождественской гонки остатки снега из Гельзенкирхена отправили в Тюрингию. Не пропадать же добру!

Прогноз погоды не обещает ничего хорошего на этой неделе. В четверг и пятницу, когда пройдут спринты, ожидается дождь и сильный туман. К выходным он должен рассеяться, но потеплеет, и неизвестно в каком состоянии будет при этом лыжня. Гонки станут очередным испытанием для сервис-бригад, а войну на этом фронте Россия, как и ряд других стран второго биатлонного мира безнадёжно проигрывает мировым гегемонам французам и норвежцам.

Без гор никуда

Себастьян Самуэльссон JOHANNA LUNDBERG/www.imago-images.de/Global Look Press

Ведущие сборные уже держат в уме предстоящий чемпионат мира, который в этом году пройдёт пораньше. Уже чуть больше месяца остаётся до начала соревнований в высокогорном Антхольце. К подъёму на высоту почти 1700 метров надо готовиться заранее, поэтому большинство сборных команд провели новогодние сборы в среднегорье.

Хозяева чемпионата мира, белорусы, норвежцы, канадцы, финны и представители других команд поработали в Антхольце, американцы провели отборочные гонки в немецком Арбере, украинцы и австрийцы посоревновались в Хохфильцене в рамках открытого чемпионата Австрии, а россияне тренировались там же в Австрии, но в Обертиллиахе, который расположен чуть ниже, чем Антхольц, на высоте 1400 метров.

Некоторые соперники пойдут на тактические изощрения ближе к чемпионату мира. Так швед Себастьян Самуэльссон пропустит шестой этап Кубка мира в Поклюке, где тоже приличная высота, ради лучшей подводки к чемпионату мира. Что бы ни говорили, о растущей с каждым годом ценности кубковых гонок бороться за хрустальные трофей способны лишь единицы, а для остальных главный старт — чемпионат мира и все мысли уже сейчас только о нём.