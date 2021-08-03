Евлоев рассказал о заставке на телефоне, которая помогла ему выиграть ОИ

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев рассказал, какая заставка на телефоне помогла ему выиграть Олимпийские игры. Его слова передаёт Sport24.

Спортсмен признался, что у него на заставке стояла фотография олимпийской медали в Токио. Он её загрузил на телефон, как только дизайн медали появился в Сети.

Даже не помню, когда это было — 2018-й или 2019 год. Вставал утром — смотрел на неё, ложился вечером — тоже смотрел, — сказал Евлоев.

Теперь олимпийский чемпион планирует загрузить на заставку фотографию медали ОИ-2024 в Париже.

Муса Евлоев стал чемпионом Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов. В финале борец победил армянина Артура Алексаняна, который выиграл ОИ в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Ранее сообщалось, что представитель Армении Артур Алексанян после поражения российскому спортсмену Мусе Евлоеву в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на Олимпиаде-2020 в Токио высказал недовольство исходом поединка.