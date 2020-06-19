Месяц назад Международный союз конькобежцев (ISU) внёс не самые очевидные изменения в базовую стоимость прыжков в фигурном катании. Согласно новым правилам, тройной лутц упал в цене с 5,9 до 5,3 балла, четверной риттбергер подорожал с 10,5 балла до 11, а четверной лутц снизился в стоимости с 11,5 до 11 баллов. Таким образом, тройные лутц и флип уравнялись в стоимости (по 5,3), сразу три четверных прыжка — лутц, флип и риттбергер — получили одинаковое количество баллов (по 11). Подобный расклад играл на руку некоторым фигуристам, в том числе Евгении Медведевой, у которой периодически возникают проблемы с лутцем. Но радоваться двукратной чемпионке мира и её фанатам пришлось недолго. ISU выпустил сообщение, в котором говорится, что недавно введённое правило временно отменяется. Что побудило союз изменить собственное решение, кто выиграл или пострадал от этой ситуации, рассказывает NEWS.ru.

В ISU время от времени умеют удивлять. Сначала представители союза поразили всех неожиданным решением, приравняв лутц (четверной) к остальным прыжкам. Он традиционно считается одним из самых сложных. Мало того, что лутцу присущ более сложный заход, чем для остальных прыжков, так ещё он исполняется с внешнего ребра, что вызывает большую нагрузку на опорную ногу. В общем, выполнять этот прыжок непросто, поэтому логики в подобном решении было немного. И знаете, в ISU это осознали. В официальном заявлении представители союза отметили, что приняли во внимание общественный резонанс, который вызвала эта история. Российские футбольные чиновники, смотрите и учитесь, как нужно делать.

Учитывая развитие пандемии COVID в мире, медленное открытие катков и возобновление тренировочной деятельности, а также основываясь на отзывах, полученных от членов ISU, Совет решил немедленно отменить действие коммюнике 2323 и 2324 (документ с поправками), — говорится в сообщении ISU.

Стоить отметить, что впоследствии изменения могут внести, но это уже не произойдёт до Олимпийских Игр в Пекине.

Больше всего от отмены решения по лутцу (по сути, главные изменения претерпел только этот прыжок) выигрывают Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. С Туктамышевой всё понятно — лутц является её коронным прыжком. А вот на второй фигуристке хотелось бы остановиться подробнее.

Анна Щербакова Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Поклонники фигурного катания выяснили, что если бы лутц фиксировался по новым (отменённым) правилам, то Щербакова не выиграла бы чемпионат России 2019 года. Для понимания: в короткой программе у фигуристки был заявлен тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером, в произвольной ещё круче — два четверных лутца, один тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером и просто тройной лутц. Новая (отменённая) стоимость лутца лишала бы Щербакову почти трёх баллов. Это, в свою очередь, позволило бы Алёне Косторной выйти на лидирующую позицию. Теперь же Щербакова может вновь со спокойно душой выполнять свой дорогой лутц, зная, что его оценят по достоинству.

А вот для другой российской фигуристки — Евгении Медведевой — «равный» лутц стал бы настоящим спасением. То, что она испытывает трудности с этим прыжком, ни для кого не секрет. Проблемы идут из глубокого детства. Неправильная техника, поставленная ещё в эпоху до Этери Тутберидзе, наложила отпечаток на всю оставшуюся карьеру. Именитый наставник, как ни старалась, не смогла поставить Медведевой правильное ребро. В итоге количество лутцев пришлось довести до минимума. Но даже это обстоятельство не всегда спасало Медведеву от вопросов со стороны судей во время её выступлений. В протоколах частенько напротив лутца появлялся восклицательный знак, обозначающий неясное ребро.

Во многом проблемный прыжок стал камнем преткновения для фигуристки на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Её главная соперница Алина Загитова в своём арсенале имела три лутца, в то время как Медведева — всего лишь один. При равной стоимости прыжков олимпийское золото могло достаться последней. Ощущаете, да, насколько одно решение могло бы кардинально изменить жизнь фигуристок.

Но, к сожалению для Медведевой, всё вернулось на круги своя. По этой причине фигуристке придётся либо перебороть себя, что уже кажется невозможным (даже для её нового наставника Брайана Орсера задача поставить россиянку на правильное ребро оказалась невыполнимой), либо смириться с осознанием того, что олимпийский пьедестал ей больше не грозит.