Биатлонистка Евгения Павлова стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка России «Ижевская винтовка».
Павлова, представляющая Новосибирскую область, прошла дистанцию 7,5 км без промахов за 22 минуты 10,6 секунды. Второе место заняла Анастасия Егорова (Мурманская область; +17,1; 1), третье — Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра; +21,6; 1).
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отметил, что биатлонистки Ульяна Кайшева и Виктория Сливко имеют шансы на попадание в состав национальной сборной на Кубок IBU, писал ранее NEWS.ru.
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