Фото: Сборная России по биатлону/СБР/vk.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова успела соскучиться по соревнованиям, пропустив чемпионат России.

Тренер Загитовой Этери Тутберидзе рассказала, что её подопечная прислала ей СМС, написав, что уже соскучилась по соревнованиям, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Ранее Загитова сообщила, что решила...