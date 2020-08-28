Евгения Медведева заявила, что ничего не стыдится

https://static.news.ru/photo/af4b2bbe-ea17-11ea-b251-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обладательница серебряной медали Олимпиады-2018, российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о самом стыдном поступке в своей жизни.

Спортсменка в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ заявила , что она ничего не стыдится. Медведева пояснила, что если бы она не сделала «чего-то странного в прошлом», то не была бы той, кем она является сейчас, а потому ни о чём не жалеет. Девушка призналась, что у неё в жизни бывали депрессивные моменты и «ощущение тупика», но она справилась с этим, благодаря поддержке близких — семьи, друзей и тренера.

Когда мы выходим на лёд на соревнованиях, мы выглядим очень спокойными, собранными, но это абсолютно не значит, что мы такие внутри, потому что мы тоже люди, мы тоже волнуемся, переживаем, иногда нам тоже бывает очень-очень тяжело, — рассказала Медведева.

Кроме того, двукратная чемпионка мира призналась, что боится бабочек и позволяет себе есть фастфуд.

Из-за пандемии Медведева находится в Москве и не может вернуться в Канаду к своему тренеру Брайану Орсеру. Однако наставник и его подопечная находятся в постоянном контакте по FaceTime. Как писал NEWS.ru, в российской столице фигуристке помогают тренироваться Елена Буянова и Татьяна Тарасова.