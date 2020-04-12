Евгения Медведева включила в программу тренировок упражнение с диваном

https://static.news.ru/photo/07ccf0a4-7c42-11ea-8084-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила о том, что в условиях карантина не следует забрасывать занятия спортом. По её словам, надо «оставаться позитивным и активным», тогда всё будет хорошо.

В качестве доказательства того, что для тренировок не обязательно ехать на спортивную арену, 20-летняя фигуристка показала необычную разминку в домашних условия. Видео размещено в Twitter Федерации фигурного катания РФ.

На нём Медведева выполнила упражнения при помощи дивана, погрызла яблоко и даже «посидела» в телефоне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгения Медведева призвала спортсменов объединиться ради оказания помощи пострадавшим от коронавируса. Она отметила, что и среди атлетов есть те, кто пострадал от пандемии и морально, и финансово. Она уточнила, что её призыв обращён именно к тем коллегам, у которых есть возможность помочь.