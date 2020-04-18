Фигуристка Медведева спела на японском в образе зайки

https://static.news.ru/photo/2cdaec46-8167-11ea-bc07-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обладательница серебряной медали Олимпиады в корейском Пхенчхане российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Tik-Tok видео, на котором исполнила песню на японском языке.

Сейчас Женя находится в Японии. 20-летняя спортсменка должна была выступить в Стране восходящего солнца в июне и принять участие в ледовом шоу Prism on Ice. Раде этого уже во время распространения коронавируса Медведева вылетела из Канады. Однако шоу отменили из-за мер самоизоляции.

Представление должно было пройти с 5 по 7 июня в японском городе Канагава. Организаторы запустили продажу билетов, однако вскоре объявили о переносе шоу. Женя должна была выступить в образе Сейлор Мун. Мероприятие посвящено 25-летнему юбилею мультфильма.

Как писал NEWS.ru, ранее канадский фигурист рассказал об оскорблениях со стороны фанатов Медведевой.