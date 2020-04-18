Фигуристка Медведева спела на японском в образе зайки

Сейчас Женя находится в Японии. 20-летняя спортсменка должна была выступить в Стране восходящего солнца в июне и принять участие в ледовом шоу Prism on Ice. Раде этого уже во время распространения коронавируса Медведева вылетела из Канады. Однако шоу отменили из-за мер самоизоляции.
Представление должно было пройти с 5 по 7 июня в японском городе Канагава. Организаторы запустили продажу билетов, однако вскоре объявили о переносе шоу. Женя должна была выступить в образе Сейлор Мун. Мероприятие посвящено 25-летнему юбилею мультфильма.
Как писал NEWS.ru, ранее канадский фигурист рассказал об оскорблениях со стороны фанатов Медведевой.