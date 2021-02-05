Евгения Медведева решила попробовать стать тренером

https://static.news.ru/photo/007326e2-71ef-11e9-b3b8-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о желании стать тренером. По словам спортсменки, она уже начала проходить необходимую подготовку.

Как рассказала Медведева, она участвовала в пяти крупных семинарах по тренерской теме. Кроме того, ей очень нравится работать с детьми. Фигуристка признаётся, что видит отдачу от своих подопечных и результат от работы со спортсменами.

Также чемпионка призналась, что ощущает в себе тренерские наклонности.

Возможно, у меня есть тренерская черта объяснить, показать, психологически надавить или разгрузить. Посмотрим, может, я и ошибаюсь, — цитирует спортсменку МК.

Медведева подчеркнула, что в настоящее время она не вмешивается в беседы тренеров и подопечных из уважения и внутренних правил спорта. Однако коллег она старается подбодрить и настроить только на победу.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка в одиночном женском катании Алина Загитова и серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказали, что им нравится друг в друге.