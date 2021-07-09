Медведева рассказала, от чего зависит её будущее в спорте

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева поделилась своими впечатлениями от дебюта в качестве парницы, а также рассказала, от чего зависит её будущее в спорте. Слова фигуристки приводит Sport24.

9 июля в Сочи состоялась премьера ледового шоу «Анна Каренина», в котором Евгения Медведева выступила в паре с Александром Энбертом.

Фигуристка призналась, что делать поддержки было не сложно, а страшно.

Все моё фигурное катание проходило на высоте не больше чем 30–40 сантиметров. А здесь — два метра и выше. Я боялась высоты. Спрыгивала с поддержки, и Саше приходилось меня ловить, — сказала Медведева.

Также двукратная чемпионка мира, которая не попала в сборную России на предстоящий сезон, отметила, что её возвращение в спорт будет на сто процентов зависеть от здоровья.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Кроме того, знаменитая фигуристка является двукратной чемпионкой мира 2016 и 2017 годов, двукратной чемпионкой Европы 2016 и 2017 годов, имеет звание «Заслуженный мастер спорта России».

Ранее сообщалось, что украинская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл рассказала, почему на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане болела больше за Евгению Медведеву, чем за Алину Загитову.