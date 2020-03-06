https://static.news.ru/photo/93929108-5fc2-11ea-8b98-fa163e074e61_660.jpg Евгений Устюгов Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Российский биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации.

О подаче апелляции сообщил адвокат спортсмена Алексей Панич, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Спортсмен дисквалифицирован с 27 августа 2013 года. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди прочего он должен быть лишён золота сочинской Олимпиады, которое получил в составе эстафетной гонки.