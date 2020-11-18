Евгений Устюгов опротестовал решение CAS о лишении его олимпийских наград

https://static.news.ru/photo/0ccce112-29a9-11eb-960e-fa163e074e61_660.jpg Евгений Устюгов Фото: eter Porai-Koshits/wikimedia.org

Бывший биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на вердикт антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшей его виновным в нарушении антидопинговых правил.

Об этом адвокат Устюгова Алексей Панич сообщил РИА Новости. Юрист отметил, что пока нельзя говорить о сроках рассмотрения обращения.

Пока это просто поданная апелляция, — констатировал Панич.

Ранее антидопинговая панель CAS постановила аннулировать все результаты Устюгова в период с января 2010 года по конец биатлонного сезона-2013/14. Также россиянина лишили всех наград, завоёванных в этот промежуток времени, включая две золотые медали Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и золота Олимпиады-2014 в Сочи.

Как передавал NEWS.ru, бывший старший тренер мужской сборной России Николай Лопухов, под чьим руководством Устюгов выступал с 2011 по 2014 год, заявил, что у спортсмена с рождения повышенное содержание гемоглобина в крови. По мнению Лопухова, это обстоятельство в CAS ошибочно посчитали признаком применения допинга.