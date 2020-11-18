Евгений Устюгов опротестовал решение CAS о лишении его олимпийских наград

Бывший биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на вердикт антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшей его виновным в нарушении антидопинговых правил.
Об этом адвокат Устюгова Алексей Панич
Пока это просто поданная апелляция, — констатировал Панич.
Ранее антидопинговая панель CAS постановила аннулировать все результаты Устюгова в период с января 2010 года по конец биатлонного сезона-2013/14. Также россиянина лишили всех наград, завоёванных в этот промежуток времени, включая две золотые медали Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и золота Олимпиады-2014 в Сочи.
Как передавал NEWS.ru, бывший старший тренер мужской сборной России Николай Лопухов, под чьим руководством Устюгов выступал с 2011 по 2014 год, заявил, что у спортсмена с рождения повышенное содержание гемоглобина в крови. По мнению Лопухова, это обстоятельство в CAS ошибочно посчитали признаком применения допинга.