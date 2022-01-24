«Это варваство»: Милонов оценил украинский запрет стоять рядом с россиянами

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рекомендации Министерства спорта и молодёжи Украины для спортсменов на Олимпиаде в Пекине, в частности, запрет стоять рядом с россиянами и давать интервью на русском языке. Политик сравнил данные меры со схожей ситуацией на летних Олимпийских играх 1972 года, проводимых в Германии и отмеченных антисоветскими провокациями. Слова депутата приводит Metaratings.ru.

Это варварство, настоящее дикарство. То, что демонстрирует сейчас Украина, похлеще, чем было на мюнхенской Олимпиаде. Самая настоящая ненависть, противоречащая международным правилам олимпийского движения, — сказал Милонов.

Депутат добавил, что все эти установки должны быть проигнорированы, потому что напрямую противоречат принципам проведения Олимпийских игр. Он также предположил, что таким образом украинские власти готовятся оправдывать неудовлетворительные результаты спортсменов и недостаток их финансирования.

Ранее в понедельник, 24 января, стало известно, что министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рекомендовал спортсменам из своей страны не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, чтобы избежать провокаций. Перед этим сообщалось о рекомендациях не давать интервью на русском языке.

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал украинского министра Вадима Гутцайта «идиотом», а депутат Ирина Роднина предложила Украине вообще не участвовать в Олимпиаде.

Зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля.