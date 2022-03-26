«Это шокирует»: норвежский лыжник об участии спортсменов РФ в Z-концерте

Норвежский лыжник, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Эрик Валнес высказался об участии российских коллег в митинг-концерте в поддержку президента России Владимира Путина и спецоперации на Украине. Мероприятие называлось «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!». Слова лыжника приводит NRK.

Это шокирует. Совершенно невероятно, что это происходит. Это настолько неприятно, что у меня нет слов. За пару дней до концерта Путин же сказал, что важно не смешивать спорт и политику, а тут они появляются на стадионе, — сказал Валнес и назвал происходящее нелепостью.

24 февраля немецкий бренд перчаток Kinetixx прекратил сотрудничество с российским лыжником Александром Большуновым из-за участия в митинг-концерте. Он проходил на Большой спортивной арене в «Лужниках» 18 марта и собрал более 200 тысяч человек.

Из известных спортсменов там также были пловец Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина и ряд других экс-чемпионов.