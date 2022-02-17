«Это шок»: Журова оценила выступление Трусовой на Олимпиаде

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Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, развалила произвольную программу на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Он сделала касание рукой на тройном акселе, степ-аут на четверном тулупе, упала с тройного сальхова и с четверного тулупа.

В данный момент в Пекине идут соревнования по фигурному катанию у женщин. Российская фигуристка Камила Валиева, которая закрывает соревнования, упала несколько раз в программе. Остальные россиянки — Александра Трусова и...