«Это шок»: Журова оценила выступление Трусовой на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила выступление Александры Трусовой в произвольной программе на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Это фантастика! Это шок. Это человек, который понимает, что он на четвёртом месте, но нужно вытащить медаль. На чемпионате Европы это получилось. А её программа — это рекорды, столько четверных, даже мужчины этому позавидуют. Это восхищение. Понятно, что она даже своим подругам по команде не собиралась просто так отдавать медаль. Это настоящее спортивное катание, но там был и артистизм и феноменальные прыжки, — сказала Журова NEWS.ru.
Трусова смогла выполнить все запланированные пять четверных прыжков в произвольной программе.
Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла.