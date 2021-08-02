«Это решение Лукашенко»: политолог объяснил случившееся с Тимановской

Политолог Валерий Карбалевич объяснил причины попытки насильственной высылки из Токио в Минск белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Его слова приводит телеканал «360».

В Белоруссии сегодня публичное возмущение против любого начальства — это почти что измена родине. Такая в Белоруссии сложилась ситуация, что все граждане должны, как солдаты, выполнять любые указания сверху, — сказал политолог.

Он добавил, что никто и не скрывал, что решение о досрочной отправке Тимановской домой принимал лично Александр Лукашенко. С точки зрения Карбалевича, в Белоруссии могут трактовать эту историю как очередной заговор Запада, но это чисто белорусская ситуация.

О том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, сообщалось 1 августа. Причина — пост в сторис Instagram о том, что белорусские чиновники «облажались».

После этого спортсменка записала видеообращение с просьбой помощи у Международного олимпийского комитета (МОК). Так же сообщалось, что она будет просить политического убежища в Европе и стала известна страна, куда она отправится.