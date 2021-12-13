«Это плохо отразится на её карьере»: Бестемьянова о травме Косторной

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Двукратный призёр зимних Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне известный тренер Александр Жулин считает, что пропуск чемпионкой Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёной Косторной чемпионата России в Санкт-Петербурге крайне негативно скажется на её шансах выступить на Олимпиаде в Пекине. По его словам, дополнительного отбора в сборную России проходить не будет, сообщает «Чемпионат».

Очень жаль, что Алёне Косторной придётся пропустить чемпионат России из-за травмы. Скажется ли это на подготовке к Олимпиаде? Пока для Алёны всё очень плохо. Думаю, что какой-то дополнительный отбор и...