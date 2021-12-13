«Это плохо отразится на её карьере»: Бестемьянова о травме Косторной

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru отметила, что травма может негативно повлиять на карьеру чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной. По её мнению, Косторной тяжело будет конкурировать с фигуристками, которые выступают на постоянной основе.
Это большой минус для Косторной. Она выбыла из гонки на Олимпиаду. Как это скажется на её дальнейшей карьере? Когда человек готовится к Олимпиаде и не участвует в соревнованиях на отбор, это очень плохо. Стабильность выступлений всегда играет решающую роль. Если она, например, не выиграет последующие отборы, то тренерский совет не сделает выбор в её пользу. Отдаётся предпочтение тем, кто выступает на постоянной основе. Это однозначно плохо отразится на её карьере, — сказала Бестемьянова.
Чемпионка Европы Алёна Косторная получила перелом кисти и не сможет принять участие в чемпионате России — 2022.
Ранее сообщалось, что двукратный призёр зимних Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне известный тренер Александр Жулин считает, что пропуск чемпионкой Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёной Косторной чемпионата России в Санкт-Петербурге крайне негативно скажется на её шансах выступить на Олимпиаде в Пекине. По его словам, дополнительного отбора в сборную России проходить не будет.