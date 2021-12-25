«Это незаконно»: Рудковская о снятии баллов фигуристки Муравьёвой на ЧР

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что баллы ученицы их академии Софьи Муравьёвой по итогам короткой программы на чемпионате России были сняты после протеста со стороны «Хрустального». Она считает, что судьи поступили незаконно. Её слова приводит «Спорт-Экспресс».

После короткой программы у женщин на чемпионате России в Санкт-Петербурге произошёл пересмотр оценок. Подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьёва была лишена одного балла, из-за чего она опустилась на третье место. На вторую строчку поднялась Анна Щербакова.

Протест был подан господином Аксёновым из «Хрустального», эта информация от Федерации фигурного катания России. Только через два часа после окончания соревнований мы узнали об этом, как, наверное, и все остальные! На пресс-конференции Соня была представлена как девочка, которая заняла заслуженное второе место, — сказала Рудковская.

Также продюсер отметила, что только по той причине, что Софья не сможет отобраться из-за возраста на Олимпиаду, их команда не стала бороться за лишённый балл.

Наши юристы считают это незаконным, так скажем, и по временным показателям, и по другим аспектам. Нам нужно всем внимательно изучить статью правил — 18.4 — уже после соревнований, — добавила она.

Произвольная программа у женщин на чемпионате России состоится 25 декабря. Начало соревнований — в 18:00.

По итогам короткой программы на первом месте расположилась Камила Валиева с 90,38. На второй строчке остановилась Анна Щербакова (81,46), на третьей — Софья Муравьёва (80,87).

Ранее сообщалось, что канадский хореограф Эшер Хилл предположил, что российская фигуристка Камила Валиева завоюет золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в женском одиночном катании. Эксперт заявил, что ученицу Этери Тутберидзе можно назвать «новым феноменом» в фигурном катании.