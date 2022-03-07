«Это неправильно, убрали конкурентов»: Большунов об отстранении лыжников РФ
Большунов высказался об отстранении лыжников РФ от всех соревнований
Михаил Потапов
Михаил Потапов
14:01, 07 марта 2022
Российский лыжник Александр БольшуновФото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказал мнение об отстранении всех коллег-соотечественников от международных турниров. Он счёл это решение неверным. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».
Раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, оставаться там больше смысла не было. Можно сказать, они нас просто выгнали. Убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было совсем неправильно, — сказал Большунов.
Ранее шведский лыжник Йенс Бурман позитивно оценил решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от соревнований под эгидой организации.
Российские лыжники были отстранены от всех соревнований из-за спецоперации РФ на территории Украины.