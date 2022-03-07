«Это неправильно, убрали конкурентов»: Большунов об отстранении лыжников РФ

Раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, оставаться там больше смысла не было. Можно сказать, они нас просто выгнали. Убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было совсем неправильно, — сказал Большунов.