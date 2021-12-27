«Это магия, чистый секс»: как Загитова шокировала всех новым показательным

Алина Загитова не принимала участия в соревнованиях на чемпионате России, но в итоге стала одной из обсуждаемых фигур турнира. Всё дело в том, что на первенстве страны олимпийская чемпионка представила новую показательную программу. Фигуристка предстала в неожиданном для себя образе, который не оставил никого равнодушным. От слов восхищения до критики — рассказываем, как Загитовой удалось шокировать публику.

Алина приехала на турнир в Санкт-Петербурге до старта показательных выступлений. Олимпийская чемпионка в компании других олимпийских чемпионов и призёров Игр была ведущей в студии Первого канала. Она общалась со спортсменами после их выступлений. Алина, которая четыре года назад испытала на себе весь груз ответственности, связанный с отбором на Олимпиаду, должна была как никто понимать переживания спортсменов.

В кадре фигуристка выглядела хорошо не только внешне. Она чётко излагала мысли, формулировала корректные вопросы. Видно, что два года работы в проекте «Ледниковый период» в качестве ведущей не прошли даром. Впрочем, не прямыми включениями из Санкт-Петербурга она запомнилась больше всего. Болельщиков фигурного катания в первую очередь впечатлил её номер в показательном.

Фигуристка представила зрителям «Юбилейного» новый показательный номер. Начиная от музыки и заканчивая хореографией, всё в этой постановке было очень непривычным. Алина выступала под музыкальную композицию певицы Манижи «Я». Сам по себе трек звучит очень мистически, а монотонно зачитываемый текст песни (спойлер: текста там немного) только усиливает это ощущение. «Я — преданность, я — предательство» — вот с каких строк начинается композиция.

Не менее яркой и запоминающейся получилась хореография фигуристки, если это так можно назвать. Она прокатывалась на коленях, перекатывалась на льду, активно работала руками. Но вот прыжки у фигуристки не получились совсем. Алина зашла на два прыжка, но оба сорвала — «бабочка». Возможно, это был какой-то новаторский хореографический элемент, но вряд ли.

Алина Загитова Александр Демьянчук/ТАСС

Однако главная цель — удивить публику — была выполнена. Такой одновременно дерзкой и таинственной Загитову мы, пожалуй, не видели никогда. А то, что не получились прыжки, — это не беда. Ей, в конце концов, на Олимпиаду в феврале ехать не нужно. Хотя, будь Алина в форме четырёхлетней давности, она могла бы спокойно бороться за Олимпийские игры. Как показал нынешний чемпионат России, в наши дни ещё можно отобраться на Олимпиаду без элементов ультра-си в программах.

Впрочем, не все оценили оригинальную постановку фигуристки. Нашлось немало тех, кто счёл номер безвкусным.

— Ужасный номер, тяжёлая Алина, позорные «бабочки» на лутце и флипе. Непонятно, зачем выходила. Или совсем вкуса и понимания реальности нет, или сказали «надо». Но даже если было надо — можно было как-то менее болезненно... (balamutt)

Но нашлись и те, кому показательное выступление фигуристки очень понравилось.

— Программа Алины необычная. Редко видишь такой стиль, я застыла после проката на некоторое время. Мне зашло на все 100%, кому-то может не понравиться, что тоже нормально. А те, кто пишет про прыжки, слушайте, Алина в феврале на ОИ не собирается выступать, так что не переживайте. (ZhusBegi)

— Программа штучная, на самом деле, её хочется пересмотреть, чтобы лучше понять. То, что программа со смыслом, понимают даже хейтеры. Незадавшиеся прыжки не испортили впечатления. Если Алина выкатает этот номер ещё и с прыжками — будет шедевр! Подождём... (Elena SH)

— Люблю Алину, музыка вызвала отторжение сразу, не хотелось вслушиваться в текст, только слышалось «Яяяя». А глаз отвести было невозможно от неё. Это же магия, чистый секс. То самое взрослое женское катание, не пошлое, чувственное, грациозное. (S_O_N)

Какой бы ни была критика, ясно одно: Алина до сих пор не оставляет никого равнодушным.