«Не путать дар с яичницей»: Слуцкая о мужской художественной гимнастике

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая назвала кошмаром выступления мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике. В интервью YouTube-каналу «Антонимы» спортсменка заявила, что не хочет видеть представителей сильного пола, которые пытаются быть похожими на женщин.

Для нас это непривычно. Потому что художественная гимнастика испокон веков была спортом для красивых, хрупких, эстетичных девочек. Если бы у мужчин был бы другой костюм, если бы не было подражания женской гимнастике, то это воспринималось бы по-другому. Но когда мальчик выходит в юбке. <...> Ну это кошмар. Если он нарядится в брюки, майку или футболку, если бы не брал ленточку женскую в руки, — заявила Слуцкая.

При этом фигуристка выразила мнение, что мужскую художественную гимнастику нельзя сравнивать с балетом, в котором представители сильного пола также выступают в обтягивающих трико.

Ну вот через 40 лет, может, мы и привыкнем к мужчине в трусах и с лентой. А сейчас я этого не понимаю! Я не против, пускай, но давайте не путать божий дар с яичницей. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина — женщиной, — добавила экс-фигуристка.

Ранее пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина заявила, что она ничего не имеет против японского направления мужской художественной гимнастики, однако от испанского направления её «выворачивает наружу». По словам экс-спортсменки, первое больше похоже на акробатику. У японцев маленькие обручи и булавы, они выступают в трико.