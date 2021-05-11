Этери незаменимая: чем опасна монополия Тутберидзе

То, что Этери Тутберидзе оккупировала женское фигурное катание, всем известно уже давно. Но по-настоящему оценить масштаб влияния именитого наставника можно будет в предстоящем сезоне. После возвращения Александры Трусовой Тутберидзе собрала полный комплект. Теперь, по сути, только её девочки будут бороться за поездку в Пекин. Насколько опасна монополия «Хрустального»? Есть ли плюсы в этом явлении? Попробуем разобраться.

Как это произошло

Медали всевозможных категорий, мировые рекорды, абсолютное доминирование как на внутренней, так и на международной арене уже несколько лет — все эти достижения не пришли к Тутберидзе по щелчку пальца. Это был долгий и кропотливый путь из ноунейма в лучшего тренера в женской одиночке. Олимпийское золото в командном турнире Юлии Липницкой, два успешных сезона Евгении Медведевой, триумф в Пхёнчхане Алины Загитовой, доминирование нового поколения ТЩК (Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная), «рождение» одарённой Камилы Валиевой — такой конвейер из успешных фигуристок не может быть простым стечением обстоятельств. Это результат огромной работы.

Тутберидзе за несколько лет выстроила успешный механизм по производству фигуристок экстра-класса. Главные движущие силы — высокая конкуренция внутри одной группы и развитие спортсменок в технической части (заточенность на элементы ультра-си). Итогом же подобного подхода является результат. Вот за ним-то и бегут все фигуристки к Тутберидзе.

События этой весны, когда Косторная и Трусова ушли в прошлом межсезонье от Этери, а затем вернулись к ней, наглядно показали, что перед результатами, особенно в Олимпийском году, меркнет абсолютно всё. Евгений Плющенко дал «беглянкам» необходимое внимание, статус лучших и единственных, построил коттеджи, обеспечил контрактами и даже заставил их чаще улыбаться (отсылка к Косторной), но без результатов всё это оказалось не нужно. Косторная и Трусова вернулись к той, с кем не очень комфортно, но кто всегда даёт результат.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

Казалось бы, в чём тогда проблема? Есть тренер, который прокачивает фигуристок и подводит их к большим достижениям. Фигуристки, которые ради самых высоких результатов готовы терпеть суровые тренировочные условия, тоже. Всем счастье, так ведь? Не совсем.

Какой бы ни была радость за результат, нельзя отрицать того, что довольно ненормальной является ситуация, при которой в огромной стране с большим количеством качественных тренеров, только ученики одной группы, по большому счёту, могут попасть на Олимпиаду. На данный момент на три квоты претендуют шесть учениц Тутберидзе: Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых (и это мы не говорим об Алине Загитовой и Евгении Медведевой — о них уже, кажется, вообще можно забыть). В такой мощной компании у единственной девушки не из клана Тутберидзе — Елизаветы Туктамышевой — шансы на попадание на Игры стремительно приближаются к нулю.

Плюсы монополии

Конечно, сторонники Тутберидзе найдут множество плюсов в монополии одной школы. Главный их аргумент, скорее всего, будет звучать подобным образом: зачем большое количество не очень сильных школ, когда есть одна сильная и результативная? И в этом есть определённый смысл. Если бы лидеры сборной России были рассредоточены по разным школам, демонстрировали бы они такой же уровень мастерства, как нынешние фигуристки? Скорее всего, нет.

Занимаясь на одном катке, фигуристки каждый день, каждую минуту наблюдают за тем, как их прямые конкуренты постоянно совершенствуются над собой: изучают новые четверные прыжки, оттачивают дорожки, вращения, работают над подачей образов. В атмосфере, когда на каждый квадратный метр есть по одной чемпионке мира и Европы, «прокачка» фигуристок происходит быстрее.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Минусы монополии

Однако, поверьте, минусов от монополии одной школы гораздо больше, чем плюсов. Как бы это нереалистично ни звучало, но подобное стечение обстоятельств в первую очередь может негативно сказаться на самой Тутберидзе и её школе. Во-первых, огромный поток людей может обернуться элементарной нехваткой времени на устранение каких-то мелких недочётов. Вы наверняка не раз слышали о том, что фигуристки Этери грешат с «ребром». Чтобы корректировать и шлифовать подобные нюансы, нужно чуть больше времени и внимания уделять конкретному фигуристу. Это зачастую группа Тутберидзе, состоящая из трёх тренеров (сама Этери, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз), не может себе позволить.

Во-вторых, так или иначе со временем это может вылиться в определённый кризис идей. Да что там со временем? Это уже является реальностью «Хрустального». Возьмём чемпионку мира Щербакову. Ей уже давно присвоили статус фигуристки одного образа — «страдающей женщины». Причём она не одна, кто существует в этом образе в «Хрустальном». Возможно, будь у тренеров больше времени, они бы могли раскрыть каждую из своих учениц в интересных, разнообразных образах и постановках. Но этого времени, как мы выяснили, нет.

Конечно, до поры до времени можно будет радоваться результатам и закрывать глаза на все остальные проблемы: на однотипных фигуристок, лишённых мотивации тренеров и спортсменов из других школ (все уже давно заметили любовь к Тутберидзе со стороны всех судей и федераций). Но разве в силе и мощи одной школы кроется прогресс фигурного катания? Кажется, нет.