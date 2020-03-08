https://static.news.ru/photo/3cefcc22-61f1-11ea-894e-fa163e074e61_660.jpg Артур Далалоян Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что ближайшие этапы Кубка мира пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

За закрытыми дверьми пройдут этапы в Азербайджане, Катаре и Германии, передаёт ТАСС.

Ранее президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что «Мемориал Анатолия Харлампиева» может пройти без зрителей из-за распространения коронавируса. Он отметил, что семь стран уже отказались от участия, но турнир состоится в любом случает, так как на его организацию были потрачены большие средства, писал NEWS.ru.