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Сборную России по биатлону не поместят на карантин из-за коронавируса после этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.

Команда возвращается [ в Москву ] и сразу улетает в Ханты-Мансийск на чемпионат России. Думаю, никаких карантинов не будет. Не думаю, что в данном случае стоит предпринимать какие-то сверхмеры в...