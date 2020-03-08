Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом, который должен был пройти 10 марта в итальянском Ливиньо, официально отменен из-за распространения коронавируса в стране.
В пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили, что все мероприятия в Ломбардии будут отменены,
Ранее NEWS.ru писал о том, что ответный матч полуфинала Кубка Италии между футбольным клубом «Наполи» и миланским «Интером» перенесён из-за распространения коронавируса в стране. Также был перенесён другой ответный матч полуфинала турнира между туринским «Ювентусом» и «Миланом», который должен был пройти 4 марта в Турине.
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