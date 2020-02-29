Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место может быть отменён из-за коронавируса.
На данный момент в Нове-Место госпитализирован мужчина с симптомами коронавируса, он недавно вернулся из Италии. Также власти города опасаются прибытия на соревнования большого количество итальянских болельщиков.
Мэр Нове-Место Михал Шмарда заявил, что окончательное решение по поводу проведения этапа будет принято в начале марта, сообщает Nordic Magazine.
Этап Кубка мира в Чехии запланирован на 5–8 марта.
Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru.
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