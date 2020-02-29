https://static.news.ru/photo/a39f4856-5af0-11ea-83df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wcbiathlon.ru

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место может быть отменён из-за коронавируса.

На данный момент в Нове-Место госпитализирован мужчина с симптомами коронавируса, он недавно вернулся из Италии. Также власти города опасаются прибытия на соревнования большого количество итальянских болельщиков.

Мэр Нове-Место Михал Шмарда заявил, что окончательное решение по поводу проведения этапа будет принято в начале марта, сообщает Nordic Magazine.

Этап Кубка мира в Чехии запланирован на 5–8 марта.

Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru.