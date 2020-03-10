Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Нижнем Тагиле пройдёт без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Непростая ситуация с коронавирусом диктует организаторам соревнований свои условия. Чтобы минимизировать риски для зрителей, оргкомитет тагильских стартов принял решение о проведении соревнований без зрителей, — приводит слова пресс-секретаря международных соревнований на «Аисте» Андрея Каща официальный сайт министерства спорта Свердловской области.
Женские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут 14-15 марта. Отмечается, что болельщикам вернут деньги за купленные билеты.
Ранее на этапе Кубка мира по биатлону в финском городе Контиолахти отменили все пресс-конференции из-за угрозы распространения коронавируса. Журналистам запретили приближаться к спортсменам ближе, чем на один метр, писал NEWS.ru.
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