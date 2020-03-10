https://static.news.ru/photo/c2501646-62c4-11ea-b55d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Golovanov / Serge Kivrin/Global Look Press

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Нижнем Тагиле пройдёт без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Непростая ситуация с коронавирусом диктует организаторам соревнований свои условия. Чтобы минимизировать риски для зрителей, оргкомитет тагильских стартов принял решение о проведении соревнований без зрителей, — приводит слова пресс-секретаря международных соревнований на «Аисте» Андрея Каща официальный сайт министерства спорта Свердловской области.

Женские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут 14-15 марта. Отмечается, что болельщикам вернут деньги за купленные билеты.

Ранее на этапе Кубка мира по биатлону в финском городе Контиолахти отменили все пресс-конференции из-за угрозы распространения коронавируса. Журналистам запретили приближаться к спортсменам ближе, чем на один метр, писал NEWS.ru.