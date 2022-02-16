«Эта медаль войдёт в историю»: Драчёв о серебре в женской эстафете

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв в разговоре с NEWS.ru прокомментировал серебряную медаль сборной России в женской эстафета на Олимпийский играх в Пекине. По его мнению, этот «фантастический» результат войдёт в историю.

Это фантастический результат. То, что они показывали на этой Олимпиад в предыдущих гонках, это было из рук вон. Никаких шансов ни у одной биатлонистки, кроме, может быть, Кристины Резцовой. Выступали вообще никак. Но сегодня была проделана великолепная работа. Понятное дело, что это наша погода. У всех были прекрасно работали лыжи, все отлично стреляли. Да, обидно за штрафной круг Светланы Мироновой, но это бывает у всех. Эта медаль войдёт в историю. Никто не будет говорить о том, кто и сколько штрафных кругов крутил. Впоследствии, конечно, обсудим выступление девушек по сезону, а пока всех с победой, — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

В составе российский команды выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Россиянки использовали семь дополнительных патронов на огневых рубежах, а Мироновой пришлось зайти на штрафной круг. От первого места наши биатлонистки отстала на 12 секунд.

Для российской команды эта награда стала четвёртой в биатлоне. Ранее россияне добились бронзы в смешанной эстафете, мужской эстафете и гонке преследования у мужчин, где третьим к финишу пришёл Эдуард Латыпов.