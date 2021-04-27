Бестемьянова рассказала о будущей работе Тутберидзе с Морозовым и Тарасовой

https://static.news.ru/photo/920f3fba-a77f-11eb-8399-96000091f725_660.jpg Наталья Бестемьянова Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала переход фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в группу к Этери Тутберидзе. Об этом она сообщила корреспонденту NEWS.ru.

Это очень хорошо, замечательная новость. Я не умею гадать на кофейной гуще и не знаю, смогут ли они завоевать золото на Олимпиаде. Всё будет зависеть от многих факторов, это не только работа тренеров, — сказала Бестемьянова.

Однако, по её словам, Тутберидзе обратит внимание на качество прыжков спортсменов, из-за которых они потеряли шансы в борьбе за золото прошедшего чемпионата мира в Стокгольме.

Я думаю, что Тутберидзе будет больше тренировать прыжки, из-за которых ребята на этом чемпионате потеряли медали, — добавила экс-фигуристка.

На прошедшем чемпионате мира Тарасова и Морозов заняли четвёртое место. Они являются призёрами чемпионатов мира и Европы в парном катании.

Ранее сообщалось, что Бестемьянова назвала имена российских фигуристок, которые должны претендовать на участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине. По её мнению, это Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Камила Валиева и Алёна Косторная.