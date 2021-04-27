Бестемьянова рассказала о будущей работе Тутберидзе с Морозовым и Тарасовой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала переход фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в группу к Этери Тутберидзе. Об этом она сообщила корреспонденту NEWS.ru.
Это очень хорошо, замечательная новость. Я не умею гадать на кофейной гуще и не знаю, смогут ли они завоевать золото на Олимпиаде. Всё будет зависеть от многих факторов, это не только работа тренеров, — сказала Бестемьянова.
Однако, по её словам, Тутберидзе обратит внимание на качество прыжков спортсменов, из-за которых они потеряли шансы в борьбе за золото прошедшего чемпионата мира в Стокгольме.
Я думаю, что Тутберидзе будет больше тренировать прыжки, из-за которых ребята на этом чемпионате потеряли медали, — добавила экс-фигуристка.
На прошедшем чемпионате мира Тарасова и Морозов заняли четвёртое место. Они являются призёрами чемпионатов мира и Европы в парном катании.
Ранее сообщалось, что Бестемьянова назвала имена российских фигуристок, которые должны претендовать на участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине. По её мнению, это Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Камила Валиева и Алёна Косторная.