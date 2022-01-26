«Ещё одна пустышка высказалась»: Ягудин жёстко ответил подписчице

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин жёстко ответил в Instagram подписчице, которая раскритиковала причёски его дочерей. Он назвал пользовательницу соцсети пустышкой. Его комментарий собрал больше 200 лайков.

Олимпийский чемпион выложил в Instagram видео из аэропорта, и одной из подписчиц не понравилась причёски его дочерей. Она поинтересовалась, почему у девочек такие неухоженные причёски.

О! Думал весь день, чего-то не хватало! Вас, умников, не хватало. Ещё одна пустышка высказалась, — ответил Ягудин на комментарий.

Большинство подписчиков вступилось за спортсмена и осыпало комплиментами его семью.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине равны нулю. Спортсмен считает, что одиночники показывают средний уровень катания, а их основная проблема заключается в психологии.